Türkiye, iç hat uçuşlarında EUROCONTROL listesinde birinci sırada

Türkiye, iç hatta son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın listesinde birinci sıraya yerleşti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 29 Nisan uçuş trafiği raporuna göre, Türkiye iç hatta günlük ortalama 752 uçuş gerçekleştirerek, bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada lider oldu.

FRANSA TÜRKİYE'NİN ARDINDAN İKİNCİ

Türkiye'yi, 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti.

UÇUŞLAR GENELDE ARTTI

Raporda, ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığı ve son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165'e yükseldiği, Türkiye'nin, iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinciliğe yükseldiği belirtildi.