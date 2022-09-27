Türkiye için enerji bağımsızlığının yolu yenilenebilir enerjiden geçiyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türk toplumu enerji bağımsızlığının yolunu rüzgar ve güneş enerjisinde görüyor.

Türkiye'de toplumun yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için düzenlenen "Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Ekonomi" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Yenilenebilir enerjinin dışa bağımlılığı düşüreceği bekleniyor

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de toplumun yüzde 55'i Türkiye'de enerji konusundaki en büyük sorunu dışa bağımlılık olarak tanımlarken, dışa bağımlılığın önüne geçmek için yüzde 71'i güneş ve yüzde 64'ü rüzgar enerjisine yönelmek gerektiğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları

Anket çalışmasına, 2 bin 510 kişi katıldı. Araştırma, küresel enerji krizinin olduğu bir dönemde 15 yaş üstü nüfusun enerji ve elektrik tüketimine bakış açısına ilişkin sonuçlar ortaya koyuyor.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 55'i ​​​​​Türkiye'de enerji konusundaki en büyük sorunu dışa bağımlılık olarak tanımlarken, her beş kişiden dördü Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor.

Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64'ü de "çok endişeli" olduğunu belirtiyor.

Enerjinin pahalı olması ise yüzde 30 ile ikinci en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmek gerektiğine ilişkin soruya verilen cevapların yüzde 71'ini güneş enerjisi ve yüzde 64'ünü rüzgar enerjisi oluşturuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisinin daha fazla kullanılmasını öncelikli çözüm olarak görüyor.

Katılımların yüzde 69'u kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmasıyla elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilecek enerjiyi kullanmak için faturasında yüzde 2'lik bir artışa razı olanların oranı yüzde 25 iken, toplumun yüzde 14'ü faturasında yüzde 10’luk bir artışa, toplumun yüzde 11'i ise faturasında yüzde 20’lik bir artışa razı olduğunu ifade ediyor.

"Toplum olarak iklim değişikliği ve enerji krizini dert ediniyoruz"

AA'nın haberine göre, Temiz Enerji Vakfı Başkanı Metin Atamer, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Çalışma, enerji konusunda Türkiye’nin problemleri ve bu problemlere çare olabilecek çözümler hakkında toplum genelinde bir mutabakat olduğunu gösterdi. Toplumda her 5 kişiden 4’ü enerjide bağımlılığı çok dert ederken, her 5 kişiden 3’ü ise bağımsızlığa giden yolu güneş ve rüzgarda görüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemelerinin ayak sesleri gittikçe yaklaşırken, Paris Anlaşması'nı onaylayarak 2053 net sıfır hedefi koymuş bir ülkenin kömür, doğalgaz gibi yakıtlar yerine yenilenebilir enerji için atacağı her adımın toplum tarafından tam destek göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.