Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 50,3 oldu İSO, Türkiye İhracat İklimi Endeksi verisini paylaştı. Buna göre İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,1'den 50,3’e geriledi.

AA

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 50,3 oldu.

Endeks, temmuzda 50,3’e gerileyerek üst üste üçüncü kez aylık bazda azalma kaydetti.

Bu rakam, uluslararası talep koşullarında yaşanan güçlenmenin çok hafif olduğuna işaret etti. Diğer bir deyişle, yaşanan iyileşme, son altı aydır devam eden pozitif dönemin en sınırlı düzeyinde gerçekleşti.

Endeks eşik değerin üzerinde

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Dünyada üretim verileri

Almanya’da üretim temmuzda son altı ayın ilk düşüşünü kaydetti. İtalya, Fransa ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de ekonomik aktivite zayıfladı. ABD’de ekonomik aktivite temmuzda üst üste altıncı kez arttı. En olumlu talep gelişmeleri yine Orta Doğu’da yoğunlaşırken, en belirgin büyüme Suudi Arabistan’da ölçüldü. Hindistan güçlü performansını sürdürdü. Rusya ve Çin’de de büyüme ivme kaybetse de devam etti. Brezilya’da ise üretim son beş aydır ilk kez daraldı.