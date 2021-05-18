Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 arttı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin alt sektörlerinden "iki tekerlekli taşıt" alanında üretici firmaların ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği dış satım, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,77 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemindeki 3 aylık ihracat performansı yine geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 81,4 artan imalatçılar bu başarıyı geçen ay da sürdürdü.

İLK DÖRT AYDA 43.8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı Ocak-Nisan 2021'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 22 milyon 551 bin dolardan 43 milyon 872 bin dolara çıktı.

4 AYLIK İHRACAT PERFORMANSINDA İLK 3 ÜLKE

Ocak-nisan döneminde miktar bazında en fazla ihracatı Finlandiya'ya yapan sektör temsilcileri, bu ülkeye dış satımı 2020'nin ilk 4 ayına göre yüzde 17,28 yükselterek 7 milyon 286 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin genel otomotiv ihracatında da önemli paya sahip Fransa'ya gerçekleştirilen iki tekerlekli taşıt ihracatı da yine aynı dönemde yüzde 110,73 artışla 2 milyon 888 bin dolardan, 6 milyon 86 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri üçüncü sıradaki Almanya'ya geçen yıl 2 milyon 980 bin dolar olan ihracatı yüzde 89 artırdı. Bu ülkeye ocak-nisan döneminde 5 milyon 658 bin dolarlık ürün gönderildi.