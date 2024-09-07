Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı" anlaşması Resmi Gazete'de yer aldı.

AA

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil koruma alanındaki koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı.

"9 Temmuz 2024'te Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı" hakkındaki anlaşmanın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

TÜRKİYE VE AB İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNDE ÖNEMLİ ADIM

Bu anlaşma kapsamında Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi, bu felaketlere karşı hazırlıklı olunması ve müdahaleye yönelik sistemlerin etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sivil koruma alanındaki koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)