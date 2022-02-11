Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminde rekor kırıldı

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaştı.

Koronavirüs salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte ekonomilerin tekrar açılması ve dünya ticaretini canlanmasıyla 2021 yılında Türkiye'nin ihracattaki yükselişi arttı.

Gerçekleştirilen ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alan ABD de Türkiye'nin dış satımında tarihi zirvelere ulaştığı pazarlar arasında yer aldı.

ABD'NİN TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİSİ ARTTI

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin, Türk ürünlerine olan talebi dikkatleri çekti. ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaştı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış yüzde 30'u aştı. ABD böylece 2021’de Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldi. Türkiye, ABD'ye 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi İkili ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolarını Türkiye'nin ABD'ye ihracatı oluştururken, yaklaşık 12 milyar dolarını da ABD'nin Türkiye'ye yaptığı dış satım oluşturdu. Verilere göre, Türkiye, ABD'ye 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

"KAZAN KAZAN TEMELLİ TİCARET"

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı geçen yıl 2020 yılına göre yüzde 44,6 artarken, ABD'nin Türkiye dış satımı da yüzde 19,1 artış kaydetti. Türkiye ve ABD arasında böylece geçen yıl "kazan-kazan" temelli bir ticaret gerçekleşti. Türkiye'nin ABD'ye dış satımı geçen yıl ekim ayında 1 milyar 459,9 milyon dolarla aylık bazda rekor seviyeye ulaşmıştı. ABD'nin Türkiye'ye ihracatı ise aralık ayında 1 milyar 532,8 milyon dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2022'ye de hız kesmeden girdi Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2022'ye de hız kesmeden girdi.

ABD, TÜRKİYE'NİN EN FAZLA DIŞ SATIM YAPTIĞI İKİNCİ ÜLKE

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret yılın ilk ayında da aynı şekilde devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında ABD 1 milyar 91 milyon 247 bin dolarla Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD böylece geçen ay Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği Almanya'yla birlikte iki ülkeden biri oldu. ABD aynı zamanda geçen ay Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 281 milyon 976 bin dolar tutarında artış kaydetti.