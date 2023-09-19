Türkiye ile ABD'nin ekonomik bağlarının teknolojik boyutu güçlendirilecek Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hedefinin artırılması planlanırken, bu paylaşımda teknoloji üzerinde durulması gerektiğine de dikkat çekildi.

AA

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), küresel ölçekte kendini kanıtlamış 60 ülkedeki 1.000 Türk'ün yetenek haritasının ortaya konduğu "Global Turks par Excellence" projesini tanıttı.

Düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, AmCham Türkiye'nin, ülkenin ekonomik büyümesini destekleme, Türkiye ile ABD'nin ticari ve ekonomik bağlarının geliştirilmesi konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek birçok stratejik ve kritik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye, büyüme performansıyla OECD ve G20 ülkeleri arasında ilk sıralarda

Türkiye'nin, büyüme performansıyla OECD ve G20 ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Kacır, ülkenin ihracat rakamlarının da şubat ayında yaşanan depremlere rağmen bir önceki yıla yakın seviyede olduğunu belirtti.

Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da yollara çıktığını hatırlatarak, ülkenin girişim ekosisteminin de Avrupa'da dikkati çektiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin başarısı kolektif bir çalışmanın ürünü"

Tüm bu başarıların kolektif çabaların bir sonucu olduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

Doğrudan yabancı yatırımın yalnızca ekonomik politikalarımız için bir araç olmadığını, bizimle Türkiye'ye inananlar arasında uzun vadeli bir ortaklık olduğunu düşünüyoruz.

"Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımdan aldığı pay arttı"

Kacır, 2002 yılına kadar yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel doğrudan yabancı yatırımdan aldığı payın artık yüzde 1'i aştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının da son 20 yılda 10 kattan fazla artarak 6 binden 80 bine çıktığını bildirdi.

"Türkiye Yüzyılı"nda teknolojik kapasiteyi yükseltme hedefi

Bu şirketlerin son 20 yılda oluşturulan AR-GE ve inovasyon ekosisteminde kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimiz bu dönemde ülkemizin teknolojik kapasitesini yükselteceğiz ve Togg gibi paradigma değişimlerine odaklanacağız. Türkiye'yi, bataryalardan uçan akıllı arabalara, akıllı tıbbi cihazlardan yeni nesil uydu girişimlerine kadar yenilikçi ve çığır açıcı teknolojiler için küresel bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Milletimizin kritik teknolojilerde üretme ve yenilik yapma yeteneğini güçlendireceğiz.

"Katma değerli üretim ve girişimciliğin adresi Türkiye olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, katma değerli üretim ve girişimciliğin adresinin Türkiye olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu noktada Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların teknolojik boyutunun güçlendirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunun bilincindeyiz. Yani Türkiye, ABD'li yatırımcıların aşina olmadığı bir pazar değil. Nitelikli ve rekabetçi iş gücü ve yüksek teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik özel teşviklerle Türkiye, 1 milyar kişilik tüketici tabanına açılan kapı olmaya hazır. Türk-Amerikan topluluğunun başarılarının ABD'li yatırımcıların da dikkatini çektiğinin ve Türkiye'yi öncelikli ilgi pazarlarından biri haline getirdiğinin de bilincindeyiz.

Bu kapsamda, "Global Turks" projesinin Türkiye'nin potansiyelini temsil ettiğini anlatan Kacır, "1000 Küresel Türk"ün yetenek haritasına tanık olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)