Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 8 kat arttı Afrika'nın 50 ülkesinden gelen iş insanlarının ağırlandığı etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Türkiye ile kıtanın yakınlaşmasını ekonomik ve sosyal açıdan ortaya koydu.

AA

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artıracak önemli bir etkinlik iki gün boyunca İstanbul'da düzenlendi.

Afrika'nın 50 ülkesinden 1500'e yakın iş insanını Türk üretici ve ihracatçılarla bir araya getiren 9. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI FORUM) sona erdi.

WCI FORUM, 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeliyle yeni pazar arayışı içerisinde olan Afrika'nın 50 ülkesinden gelen 1.500'e yakın iş insanını Türkiye'den 400'ü aşkın üretici ve ihracatçıyla bir araya getirdi.

Afrika'nın 50 farklı ülkesinden gelen iş insanları Türk üretici ve ihracatçılar ile buluştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Afrika kıtasının kültürel birikimi ve muazzam potansiyeliyle 21. yüzyılın yükselen değeri olarak öne çıktığını vurguladı.

Türkiye ve Afrika felaketlerde birbirlerinin yarasını sardı

Deprem felaketleri sonrası Afrika ülkelerinin gösterdiği desteği unutmayacaklarını belirten Serim, "Milletimiz bundan önce olduğu gibi bu kadirşinaslığı da unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Libya'daki sel felaketi sonrası Türkiye'nin verdiği desteği de anlatan Serim, askeri kargo uçakları, gemiler ve sahra hastaneleriyle Libyalılara yardım ulaştırmaya gayret edildiğini söyledi.

Büyükelçilik sayısı 44'e yükseldi

İklim değişimi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin kıtadaki gıda güvenliğini tehlikeye attığı bir dönemde Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasını hayata geçirdiğini hatırlatan Serim, şu bilgileri aktardı:

2013 yılında Afrika Ortaklık Politikası'na geçiş yaptık. 2012 yılında 12 olan Büyükelçilik sayımız 44'e yükseldi. 1990'larda Türkiye’de Sahra Altından sadece Sudan’ın ülkemizde Büyükelçiliği vardı, şu anda bu sayı Ankara'da 38'e ulaştı.

"Erdoğan, Afrika’yı en çok ziyaret eden dünya lideri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika’yı en çok ziyaret eden dünya lideri konumunda olduğunu belirten Serim, ikili ticaretle ilişkin şu bilgileri verdi:

Afrika'yla ticaret hacmimiz 8 kat arttı. 2003 yılında 5,4 milyar olan rakam 2022 yılında 40,7 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yatırımların değeri 6 milyar doları geçti.

"Türk şirketleri Afrika'da 100 bin kişiye de istihdam sağladı"

Serim, Türk şirketlerinin Afrika'da 100 bin kişiye de istihdam sağladığını belirterek, ekim ayında 4. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun yapılacağını duyurdu.

"En çok Türkiye konuşuluyor"

WCI FORUM Başkanı Utku Bengisu da etkinliklerin süreceğini ve Türkiye'nin ihracat yolculuğuna destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Forumun, Türkiye ve Afrika'dan şirketleri buluşturmayı amaçladığını dile getiren Bengisu, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yeni dış politika vizyonuyla kıtada en çok konuşulan ülke olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Afrika'da en fazla büyükelçisi olan 4. ülke"

Türkiye'nin Afrika'da dünyada en fazla büyükelçisi olan 4. ülke olduğuna dikkati çeken Bengisu, Orta Vadeli Programla (OVP) ihracatçının üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)