Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hedefi 60 milyar dolar Türkiye ile Almanya arasında hemen her alana yansıyan yakın iş birliğinin yeşil dönüşümden tedarik zincirlerine kadar çeşitli alanlarda atılacak yeni adımlarla perçinlenerek, 60 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması hedefleniyor.

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AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alıyor.

Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 21,1 milyar dolarlık ürün ihraç etti.

TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Aynı dönemde söz konusu ülkeden 28,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 50 milyar dolara yaklaştı.

Söz konusu tutarın 60 milyar dolara ulaştırılması hedefi bulunuyor.

Bu kapsamda, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerde yeni yatırımlar ve ticaretin geliştirilmesi için görüş alışverişi öne çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLARI TİCARET HEDEFİ İÇİN DEVREDE

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in nisan ayındaki Türkiye ziyaretinde yeni işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Ziyarette 60 milyar dolarlık ticaret hedefinin altı bir kez daha çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilere dikkati çekerek, "NATO müttefikimiz Almanya ile güvenlikten ekonomiye, kültürden bilime, her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde, 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılmasına özel önem veriyorum. Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi de ikili ilişkilerimize ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde ilerletmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün de Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen hafta Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katılarak, dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Ülkenin en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileriyle görüşen Şimşek, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.

GÖZLER BAKANLAR BOLAT VE URALOĞLU'NUN ALMANYA TEMASLARINDA

Birbiri ardına gerçekleşen ziyaret trafiğine bu hafta yenileri ekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Berlin'deki Uluslararası InnoTrans Fuarı’na katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu hafta Almanya'da temaslarda bulunacak. Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 5. Dönem Toplantısı'nın Bakan Bolat ile Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck​​​​​​​'in eş başkanlıklarında 27 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantıda ikili ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirilerek, yeni iş birliği imkanları masaya yatırılacak.

Bakan Bolat, Almanya'ya nisan ayındaki son ziyaretinde, "Türkiye ve Almanya’nın değerli iş insanları 60 milyar dolarlık ticaret hedefini inşallah birkaç yıl içinde mutlaka başaracaklardır." demişti.

"ALMANYA'DAKİ TÜRKLER 50 MİLYAR EURO CİROYA SAHİP"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın ilk sırada olduğunu belirterek, "Sektörel bazda hizmet ve otomotiv ön plana çıkıyor. Bu oranların önemli bir yansıması da Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün bulunmasıdır. Almanya'ya siyasi ve ekonomik sebeplerle göç eden Türkler günümüzde Alman ekonomisinde önemli konumdalar. Almanya'daki Türkler 100 bin işletme ile 50 milyar euro ciro üretimine sahip." dedi.

Otomotiv sektörünün ihracatta önemli konumda yer aldığını vurgulayan Yalçındağ, son dönemde parça satışının yanı sıra mühendislik hizmeti ihracatının da ivmelendiğini söyledi.

Yalçındağ, Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti:

Türkiye'nin stratejik konumu hem Türk hem Alman şirketler için avantaj sağlıyor. Tedarik zinciri bakımından Türkiye'nin Avrupa pazarına yakın olması Alman otomotiv şirketlerinin buraya yatırım yapması için teşvik edici unsurdur. Bu konum, Alman ve Türk şirketlerinin teknolojik ve mühendislik alanlarında iş birliği imkanları için zemin oluşturuyor.

ALMAN ŞİRKETLERİNİN YATIRIMLARI SON 20 YILDA 12 MİLYAR DOLARI AŞTI

İki ülke arasında 60 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu anımsatan Yalçındağ, 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nde belirlenen eğilimler içinde "tedarik zinciri" ve "iklim değişikliği" gibi alanların bulunduğunu dile getirdi.

Alman şirketlerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği yatırımlarda enerjinin de öne çıktığını belirten Yalçındağ, şöyle konuştu:

Türkiye'deki Alman şirketleri son 20 yılda 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Alman sermayesi olan 7 bin 250 şirket bulunuyor. Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırım hacmi 1980'den günümüze 14,5 milyar dolardır. Türkiye'de Enercon ve Nordex gibi türbin üreticilerinin üretim tesislerinin olduğu biliniyor. Bu tarz şirketlerin sektörlerini incelediğimizde rüzgar enerjisi öne çıkarken diğer yenilenebilir ve yeşil enerji alanlarında da potansiyel işbirliği meydana gelebilmektedir. Alman otomobil şirketinin distribütörü Borusan Otomobil'in Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde Allianz ve Puma gibi şirketler de Türkiye'de faaliyetlerini güçlü şekilde yürütüyorlar.

Yalçındağ, Almanya'da farklı alanlarda Türk yatırımlarının da olduğuna işaret ederek, Türk yatırımcı ve girişimcilerin mühendislik, teknoloji, hukuk, tekstil ve hizmet gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)