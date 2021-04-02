Türkiye ve Azerbaycan, Azerbaycan'ın Karabağ’da kazandığı zaferin ardından ticari ilişki ve dolaşım anlamında art arda kararlar almaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la Türk ve Azerbaycanlı iş dünyasındaki STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Pekcan ve Cabbarov, Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Pekcan, Azerbaycan'ın Karabağ’da kazandığı zaferin Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde her anlamda yeni bir açılım imkanı doğurduğunu, ikili ticaret, yatırımlar ve lojistikte yeni fırsatlar ortaya çıkardığını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı VİDEO

1 MART 2021'DE TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, "İkili ticaretimizin derinleşip çeşitlenmesi önemli. Bu anlaşmanın kapsamını genişletmek için çalışmalara başladık. Fakat tek millet vizyonu ile yola çıkarak tek pazar olarak yola devam edip Serbest Ticaret Anlaşması ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ekonomik ilişkilerde en kapsamlı iş birliğini sağlamalı, fırsatları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesi bölge ekonomisi için de çok şey ifade edecektir. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında artan ekonomik iş birliği, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ile olan etkileşimimizi de birlikte güçlendirecektir. Bu şekilde, hem ikili hem de bölgesel bir anlayışla, ekonomik iş birliğimizi stratejik bir biçimde ilerletmek için çalışmalarımızı müştereken sürdürmeliyiz." dedi.

1 NİSAN 2021'DE İKİ ÜLKE ARASINDA KİMLİKLE GEÇİŞ SAĞLANDI

1 Nisan'da iki ülke arasında kimlikle geçiş sürecinin başladığını hatırlatan Pekcan, "Biz devlet olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız ama sizin de rol almanız gerekiyor. Bu yeni dönemi ve getirdiği fırsatları değerlendirme noktasında iş dünyamıza çok önemli rol düşmektedir. İşgal altından kurtarılan bölgelerdeki alt ve üstyapı projeleri, bu bölgelerde yapılacak yeni yatırımlar ve fabrikalar ile birlikte ticari faaliyetlerin artırılması, ortaya çıkan lojistik fırsatlar, 'Orta-Koridor' olarak nitelendirilen rotanın daha aktif kullanımı ve Azerbaycan'ın lojistikteki öneminin güçlendirilmesi gibi konular yeni dönemde, proaktif bir yaklaşımla üzerinde durmamız ve sonuç almamız gereken alanlardır. Hep birlikte, yakın iş birliği ve eşgüdüm halinde bu işi başarmalıyız, başaracağız." şeklinde konuştu.

2 NİSAN 2021'DE E-TİCARET ZAPTI İMZALANDI

Bugün imzalanan e-Ticaret Mutabakat Zaptı'nın önemine de değinen Pekcan, "e-Ticaret gibi yenilikçi alanlar üzerinde çalışarak ilişkilerimizin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bizim amacımız (mutabakat zaptını) dijital ekonomik ortaklık anlaşması haline getirmek. Bu yönde de çalışmalarımıza hemen başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERİN İMARINDA TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖNCELİK TANINACAK"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Türkiye ile ticari ilişkileri genişletmek niyetinde olduklarını söyledi. İki ülke ticaret hacminde 2020'de pandemi nedeniyle yüzde 8 azalma yaşandığını ve 4,2 milyar dolar olduğunu bildiren Cabbarov, "Ortak çalışmalarımız ve yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamız ticari ilişkilerimizin büyümesine katkı sağlayacağından yıl sonuna kadar 2019 rakamlarının üzerinde bir ticaret hacmi rakamı yakalayacağımızdan eminim." dedi.

Cabbarov, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda çalışmaların sürdüğünü, e-Ticaret Mutabakat Zaptı'nın da ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.

Etkinlik kapsamında, TESK ile Azerbaycan İşadamları Konfederasyonu arasında da anlaşma imzalandı.