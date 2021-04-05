Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği, iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan'da başlamış olan kimlikle seyahat imkanı, iki ülke arasındaki turizmin gelişmesi açısından bir başlangıç olarak kabul görülüyor.

Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azerbaycanlı ülkemizde gelirken bu sayı 2020 yılında 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Azerbaycan'dan gelen turist sayısının 2021'de tekrar 1 milyona ulaşması bekleniyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA), arasındaki imza törenine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu katıldı.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET"

Türkiye ile Azerbaycan'ın, köklü bağları bulunan iki ülke olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Biz iki devlet, tek milletiz' şeklindeki sözleri, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel özetleyen açıklama niteliğini taşıyor. Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla daha da güçlenirken, bu iş birliğini her geçen gün çok daha ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi daha da geliştirecek en önemli alan ise turizm sektörü olacaktır. " dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında turizm iş birliği VİDEO

"PROTOKOLLE, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZM HACMİ DAHA DA ARTACAK"

ATAA Başkanı Rufat Hacıyev de imzalanan protokolle iki ülkenin turizm potansiyelinin daha artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın önemli turizm potansiyeli var. Bunu Türk kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB ile protokol imzaladık. Türkiye'den beklediğimiz büyük turizm patlamasını görmedik. Amacımız, ülkemizi daha fazla tanıtarak bunu gerçekleştirmek. Türkiye ile Azerbaycan arasında başlayan kimlikle seyahat imkanı, hem Türk hem de Azerbaycan vatandaşlarına önemli bir imkan sağladı. Bu, iki ülke arasındaki ziyaret sayılarını ciddi oranda artıracak. Salgının etkisi azaldıktan sonra Türkiye'den büyük turizm akımı bekliyoruz ve bununla ilgili şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sağlık turizmine büyük önem veriyoruz.

NAFTALAN KAPLICALARI

Azerbaycan özellikle Naftalan kaplıcaları büyük potansiyel taşıyor. Bundan Türk vatandaşların yararlanmasını da çok istiyoruz. "

Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ise özellikle sağlık turizmi alanında iki ülkenin büyük potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, protokol kapsamında atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A GİDEN KİŞİ SAYISI

Azerbaycan İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'den Azerbaycan'a giden kişi sayısı 2018 yılında 291 bin 499, 2019'da ise yüzde 8,62 artarak 316 bin 628 olarak gerçekleşti.