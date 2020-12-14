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    Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı

    Karabağ'ın işgalden kurtulması sonrası, Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 23:45
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    Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı

    Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan, Azerbaycan'ın kararlı operasyonları ile sona eren 44 günlük Karabağ savaşı sonrası işgal edilen yerler geri alındı.

    İşgalin sona ermesinin ardından, Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanabilecek.

    BOTAŞ-SOCAR İŞBİRLİĞİ

    Projeyi Türk şirketi BOTAŞ ve Azerbaycan şirketi SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

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