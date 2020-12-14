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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı
Karabağ'ın işgalden kurtulması sonrası, Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 23:45
Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan, Azerbaycan'ın kararlı operasyonları ile sona eren 44 günlük Karabağ savaşı sonrası işgal edilen yerler geri alındı.
İşgalin sona ermesinin ardından, Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanabilecek.
BOTAŞ-SOCAR İŞBİRLİĞİ
Projeyi Türk şirketi BOTAŞ ve Azerbaycan şirketi SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.