Türkiye ile BAE arasında imzalanan anlaşma resmileşti Türkiye ile BAE arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" Resmi Gazete'de yer aldı.

AA

Türkiye ekonomi işbirliği alanında uluslararası anlaşmalar yapmaya hız verdi.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" Resmi Gazete'de yayınlandı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 3 Mart 2023'te imzalanan anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, resmiyete kavuşmuş oldu.

Taraflar arasındaki ticaret ve yatırım kolaylaştırılacak

Buna göre, anlaşma hükümlerine uygun olarak taraflar arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite kuruldu.

İşbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı

Anlaşmaya göre taraflar, anlaşmada belirlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

Ayrıca taraflar, ticareti kolaylaştırmak ve taraflar arasındaki ticaretin önündeki gereksiz engellerden kaçınmak amacıyla standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojiden sorumlu ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğini teşvik edecek.