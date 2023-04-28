Türkiye ile BAE arasında imzalanan anlaşma resmileşti

Türkiye ekonomi işbirliği alanında uluslararası anlaşmalar yapmaya hız verdi.
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" Resmi Gazete'de yayınlandı.
BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 3 Mart 2023'te imzalanan anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, resmiyete kavuşmuş oldu.
Taraflar arasındaki ticaret ve yatırım kolaylaştırılacak
Buna göre, anlaşma hükümlerine uygun olarak taraflar arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite kuruldu.
İşbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı
Anlaşmaya göre taraflar, anlaşmada belirlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanındaki işbirliğini güçlendirecek.
Ayrıca taraflar, ticareti kolaylaştırmak ve taraflar arasındaki ticaretin önündeki gereksiz engellerden kaçınmak amacıyla standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojiden sorumlu ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğini teşvik edecek.