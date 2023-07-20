Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında iş birliği hedefliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye ile BAE arasında teknoloji ve yatırım alanında imzalanan anlaşmalarla uzay ve yapay zeka dahil çeşitli konularda iş birliğine gidileceğini bildirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki duraklarından olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) önemli anlaşmalara imza atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan anlaşmalarla birlikte dijital dönüşüm ve dijital altyapı projelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

"Ortak bir fırlatma üssü kurulması imkanı artacak"

Kacır, Türkiye ile BAE arasındaki uzay ve yapay zeka alanındaki iş birliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanların daha artacağını belirtti.

Stratejik iş birliği için Mutabakat Zaptı

Bakan Kacır, stratejik iş birliğinin "Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı" ile oluşacağını belirtti.

"Yatırımcılara şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturuldu"

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile yatırımcılara yönelik şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Kacır, karşılıklı yatırım ikliminin güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınacağını söyledi.

"Dijital Dönüşüm Alanındaki İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı"

Dijital Dönüşüm Alanındaki İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı bilgisini veren Kacır, bu mutabakatla iki ülkenin dijital dönüşüm ve dijital altyapı projelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacağını ifade etti.

"Veri merkezi ve yapay zeka projelerine imza atılacak"

Kacır, bu çalışmaların veri merkezi ve yapay zeka projelerine imza atılmasına da fırsat oluşturulacağını dile getirdi.

"Uzay ekonomisinden iki ülkenin payının artırılması hedefleniyor"

Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını da anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

Bu mutabakatla gelişen uzay ekonomisinden iki ülkenin payının artırılması hedefleniyor. Bu sayede oluşacak stratejik iş birliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanlar daha da artacak.