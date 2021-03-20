Türkiye ile Çin arasında karayolu ile yük ve yolcu taşıma anlaşması onaylandı

Türkiye ile Çin arasında karayolu ile yük ve yolcu taşıma anlaşması onaylandı

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karayolu ile yük ve yolcu taşımayı kolaylaştıracak uluslarası ikili anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Çin hükümetleri arasında 13 Mayıs 2017 tarihinde Pekin'de imzalanan Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

BOŞ TRANSİT GEÇİŞLER, İZİN BELGESİNDEN MUAF

Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki düzenli yolcu taşımacılığı ile mekik seferler izin belgesi sistemine tabi tutulurken boş transit geçişler izin belgesinden muaf tutuluyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMALARI İÇİN BELGE ŞARTI

Anlaşmada eşya taşımacılığı konusunda ise transit ve üçüncü ülke taşımaları için geçiş belgesi sistemi ön görülüyor.

PROFESYONEL SÜRÜCÜLERE VİZE KOLAYLIĞI

Anlaşma ile iki ülke arasında kabotaj taşımaları yasaklanırken profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanması da düzenleniyor.

18 MADDELİK ANLAŞMA

18 maddelik anlaşma 13 Mayıs 2017 tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çin Ulaştırma Bakanı Li Şiaopeng tarafından imzalanmıştı.