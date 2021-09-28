Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ve Fransa arasında 2014 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar euroya çıkartılması hedefine JETCO toplantısının kazandıracağı ivme ile dana sağlıklı ulaşılacağı düşünülüyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester arasında Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Altıncı Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

JETCO 6. DÖNEM TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ

İmza törenin ardından konuşan Bakan Muş, Türkiye ve Fransa ilişkilerinin 15. yüzyıla dayandığını belirterek ve JETCO 6. Dönem Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini aktararak, "Türkiye Fransa arasındaki JETCO mekanizması ülkemizin ilk ortak ekonomik ve ticaret kongresi olması hasebiyle bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemiz ve Fransa arasındaki JETCO mekanizmasını özel sektör firmalarımızın da etkin katılımlarıyla tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine aldığımız ve ticari ilişkilerimizin önündeki engelleri ve sorunları tartıştığımız son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz." diye konuştu.

KARŞILIKLI YATIRIMLARA VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE İŞ BİRLİĞİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRLERİNE UZANAN BİR KAPSAMI VAR

Altıncı dönem JETCO protokolünün ikili ticari ilişkilerden, karşılıklı yatırımlara ve müteahhitlik hizmetlerine, üçüncü ülkelere iş birliğinden sürdürülebilir tedarik zincirleri ve AB Yeşil Mutabakatına kapsadığını belirten Muş, protokolün, enerji, tarım, ulaştırma ve çevre ve şehircilik alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı içine alan konulara ilişkin son derece yapıcı geçen müzakerelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu ifade etti.

"SON DERECE ÖNEMLİ BİR BULUŞMA"

Bakan Muş, toplantının salgınla mücadele edilen bu zor günlerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde iş birliğini geliştirmek adına son derece önemli buluşma olarak tarihe geçeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirmekte olup iş dünyası ve ticarette bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğinin salgının olumsuz etkinin azaltılması açısından oldukça önem arz ettiğini vurgulamak isterim.

2020 yılında Türkiye Fransa'daki ticaret hacmimiz 14 milyar 200 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl Fransa'ya ihracatımız 7 milyar 200 bin dolar, ithalatımız ise 7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk sekiz ayındayız ticaret hacmimiz yüzde 38 artışla 11 milyar 200 milyon dolara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi 2014 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar euroya çıkartılması en üst seviyede ortaya konulmuştu. JETCO toplantımızın kazandıracağı ivme ile bu hedefe yakın gelecekte ulaşacağımızdan eminim."

"PARİS İKLİM ANLAŞMASI EKİM AYINDA MECLİSİN GÜNDEMİNE GETİRİLECEK"

Muş, imza töreni öncesi konuk Bakan ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Paris İklim Anlaşması'nın ekim ayı itibarıyla onaylanmak üzere Meclisin gündemine getirileceği hususunu paylaştığını söyledi.

Bakan Muş, "AB Komisyonu tarafından 2019 yılı sonunda ilan edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Fransa ile ilişkilerimiz ve bu konuda Gümrük Birliği üyesi ve aday ülke olarak AB finansal kaynaklarına erişimimizde Fransa'dan destek taleplerimizi de Sayın Bakana iletme fırsatımız oldu. Hükümet olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde başlanmasına büyük önem atfetmekte olduğumuzu kendilerine bir kez daha paylaştık." ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE BİRLİKTE YENİ PAZARLARA YÖNELEBİLİR"

Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester de İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, imzalanan protokolün Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkilerine fayda sağlayacağını söyledi. Son JETCO toplantısının 2018 yılında yapıldığını hatırlatan Riester, imza töreni önce Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanları değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliği alanlarının artmasının ekonomik ilişkileri güçlendireceğini vurgulayan Riester, "Özellikle teknolojik iş birliğinin artması sürdürebilir kalkınmaya dahildir. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağını açıklaması çok memnuniyet verici. Çünkü, Türk ve Fransız şirketler birlikte somut bir şekilde çalışmayı arzu ediyor. JETCO'lar da bu yönüyle iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyor." diye konuştu.

Riester, 450'den fazla Fransız girişimin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade ederek, Türkiye'nin dinamik bir pazar olduğunu söyledi.

"20 MİLYAR EURO TİCARET HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Türk ve Fransız ortak girişimlerinin artmasıyla iki ülke arasında daha önce duyurulan 20 milyar euro ticaret hacmi hedefinin yakalanacağını ifade eden Riester, iki ülkenin birlikte yeni pazarlara yönelebileceğini sözlerine ekledi.