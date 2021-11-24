Türkiye ile İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri de kapsayacak

İngiltere ile Türkiye'nin ticari ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri içerecek şekilde müzakere edilecek.

İngiltere ile Türkiye'nin ticari ilişkileri hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) gelecek 2 yılda daha fazla sektörü içerecek şekilde müzakere edilmesi planlanıyor.

İNGİLTERE BREXIT SONRASINDA EKONOMİK ANLAŞMALAR YAPTI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Brexit Anlaşması'nı 25 Kasım 2018'de imzalamasının ardından İngiliz parlamentosunun da onaylamasıyla 31 Ocak 2020'de İngiltere'nin AB'den ayrılışı gerçekleşti. İngiltere, Brexit sonrası yaşanabilecek ticari kayıpların önüne geçmek amacıyla ilk olarak 24 Aralık 2020'de AB ile ikinci olarak önemli ticaret partneri Türkiye ile 29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı.

TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE'YE İHRACATI ARTTI

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artarak yaklaşık 9,7 milyar dolara ulaşırken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat söz konusu dönemde yüzde 4,5 yükselerek 4,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye-İngiltere ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumuna ve muhtemel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Gaunt, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan STA nedeniyle bu durumdan iki ülkenin ticari ilişkilerinin etkilenmediğini söyledi.

Gaunt, gelecek 6 ila 8 ay içinde iki ülke ticaret bakanlarının anlaşmanın genişletilmesinin görüşeceğini bildirdi.

"İNGİLTERE, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK İHRACAT PAZARI"

İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı olduğuna işaret eden Gaunt, "Bu bizim geliştirmeye devam edeceğimiz bir şey ve umarım gelecekte İngiltere Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olacak. STA, iki ülke arasındaki ticaretimizi üzerine inşa edeceğimiz güçlü bir platform." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANMAK İSTEDİĞİMİZ ALANLAR FİNANSAL HİZMETLER, TARIM, TEKNOLOJİ"

Gaunt, STA'da planlanan güncellemelerin sebeplerine ilişkin şunları söyledi:

"Her iki ülke için de büyük potansiyel sunan alanları umarım yeni STA müzakerelerine dahil edebiliriz. Odaklanmak istediğimiz alanlar, finansal hizmetler, tarım, teknoloji olacak. Türkiye'de teknoloji sektörü çok hızlı büyüyor, Avrupa için de önemli bir güç haline geliyor. Dolayısıyla Türkiye ve İngiltere'nin ticaretini büyütme potansiyeli hala çok büyük. Bu potansiyeli gerçekleştirebileceğimiz bir ortam yaratmak istiyoruz."

İNGİLİZ ŞİRKETLERİN "TÜRKİYE" İLGİSİ

İngiliz şirketlerinin Türkiye'ye ilgisine işaret eden Gaunt, Güneydoğu Asya ve Çin'e alternatif olarak Türkiye'ye ciddi şekilde ilgi duyan firmalardan talepler aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Daha kısa teslim süreleri ve daha fazla esneklikle, daha yakın bir lokasyona sahip olmak, açıkçası İngiltere şirketlerinin ilgisini Türkiye'ye çekiyor. Türkiye güçlü bir üretim altyapısına sahip, iyi eğitimli bir iş gücü var. Teknoloji, Türk imalatçıların çalışma şeklinin çok daha büyük bir parçası haline geliyor. Yani Türkiye, Uzak Doğu'ya ve özellikle Çin'e karşı büyük bir fırsat ve alternatif sunuyor. İngiltere şirketlerinin Güneydoğu Asya'daki tedarikçilerine bir alternatif olarak Türkiye'ye ciddi bir şekilde baktıklarını görüyoruz."