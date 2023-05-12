Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ortaklığı artıracak Taraflar, çeşitli alanlardaki ayrıcalıklı ilişkileri masaya yatırdı. İkili diyaloğun geliştirilmesi gündemdeydi.

AA

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Türkiye, ilişkileri geliştirmenin yollarını arıyor.

Bu kapsamda taraflar arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, KİK Müzakereler Genel İdaresi ile Türk muhatabının telekonferans aracılığıyla bir istişare toplantısı yaptığı belirtildi.

Körfez ile kritik toplantı

Toplantıda Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ayrıcalıklı ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

Özellikle ekonomik, ticari ve yatırım alanlarını kapsayan ikili ilişkileri geliştirme ve ortak iş birliğini artırma olanakları konuşuldu.

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şubat ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı, ocak ayında yüzde 16,1 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.