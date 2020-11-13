Türkiye ile Küba arasında denizcilik alanında iş birliği

Türkiye ile Küba Cumhuriyeti arasında, denizcilik alanında iş birliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla bir anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Küba Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında imzalanan anlaşma ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, bugün bir araya geldi.

Türkiye ve Küba'nın denizcilik alanında yaptığı anlaşmaya Dursun ve Nunez imza attı.