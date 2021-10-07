Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasındaki anlaşmalar yayınlandı

Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasındaki anlaşmalar yayınlandı

Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasında farklı alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konuldu.

Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasında imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, çifte vergilendirmeyi önleyen ve enerji ile hidrokarbon alanında iş birliği maddelerini kapsıyor.

TÜRKİYE İLE KUVEYT ARASINDA VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

Türkiye ile Kuveyt arasında 14 Eylül 2017’de Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol”ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Karara göre iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, vergi kaçakçılığıyla mücadele ve çifte vergilendirmenin önlenmesi başta olmak üzere, çeşitli konularda iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE İLE KENYA ARASINDA ENERJİ VE HİDROKARBON ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Ankara’da 8 Nisan 2014 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre iki ülke arasında enerji ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesinin teşviki kapsamında petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi, petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması, dağıtımı, petrol ve gaz altyapılarının inşası ve bakımı konularında ortak projelerin tespit edilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.