Türkiye ile Libya ticaret hacmi yüzde 43 arttı

Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının 2. yılı doldu. Son 2 yılda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, salgına rağmen yüzde 43 artış gösterdi.

Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan ve uluslararası hukuk kurallarına uygun düzenlenen Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, iki yaşını doldurdu. Aradan geçen sürede her iki ülkenin ve ülke halklarının çıkarına olduğu görülen anlaşma sayesinde, Türkiye ile Libya birbirine daha çok yakınlaştı, ekonomik, ticari, siyasi ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok konuda ilerleme kaydedildi.

"ANLAŞMA, EKONOMİK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMDI"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, anlaşmanın milli güvenlik ve dış konjonktür açısından olduğu kadar ekonomik yönden de çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Türk müteahhitlerin ilk yurt dışı pazarı olan Libya'nın Türkiye ekonomisi için önemine değinen Karanfil, şu ifadeleri kullandı:

"Libya, Türkiye'ye 3 günlük deniz mesafesinde yer alması ve oradan da 56 Afrika ülkesine kara yolu bağlantısının bulunması nedeniyle Türkiye için çok ama çok kritik bir ülke. Avrupa'ya da kısa deniz mesafesinde bulunması, yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve kira maliyetlerinin düşüklüğü Libya'yı bizim için çok önemli kılıyor. Libya, 75 milyar dolarlık ihracat hedefimizin bulunduğu Afrika'nın kilidi konumda. Bu yüzden anlaşma, ekonomik açıdan da çok önemli bir adımdı."





"LİBYA'YA İHRACAT 2 MİLYAR DOLARA DAYANDI"

Ocak-ekim döneminde Libya'ya ihracatın 2 milyar dolara dayandığını dile getiren Karanfil, "Hem ihracatta hem dış ticarette artış sürecektir. Çünkü Libya'nın Türkiye'ye, Türk ürünlerine, Türk yatırımcılara ve müteahhitlere ihtiyacı var. Stratejik olarak da Libya bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.