Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında "Denizcilik İşbirliği Anlaşması" da dahil 5 alandaki anlaşmalar imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın huzurunda, iki ülke arasında önemli konularda iş birliğine varıldı.

Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü, Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Denizcilik İşbirliği Anlaşması, İşbirliği Mutabakat Zaptı ile ilgili anlaşmalar; Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından imzalandı.

PROTOKOL ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanlığı arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Aisata Tall Sall tarafından imzalandı.

MEDYA VE İLETİŞİM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İki ülke hükümetleri arasındaki "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Senegal Kültür ve İletişim Bakanı Abdoulaye Diop tarafından imza altına alındı.

GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Senegal Hükümetleri arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome imzaladı.

DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

İki ülke hükümetleri arasında "Denizcilik İşbirliği Anlaşması" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Senegal Balıkçılık ve Denizcilik Ekonomisi Bakanı Alioune Endoye tarafından imza altına alındı.

İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Senegal Gençlik Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Senegal Gençlik Bakanı Nene Fatoumata Tall tarafından imzalandı.