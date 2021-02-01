Türkiye imalat PMI, ocak ayında 54,4’e yükseldi

Türkiye İmalat PMI ocakta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.

İstanbul sanayi Odası (İSO) tarafından, ocak ayına ait Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 54,4 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yol açtığı 2 aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste 8 ay güçlenmiş oldu.

10 SEKTÖRÜN TÜMÜNDE ÇALIŞAN SAYILARI ARTTI

İSO Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre de anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı. Birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat çekerken, en yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmasına rağmen yavaşlama belirtileri gösterdi.

SONUÇ EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54,4’e yükseldi.

İmalat PMI, imalat sanayi performansında güvenilir referans ve ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.