Türkiye imalat sanayi PMI 54,1'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta yeniden eşik değer 50’nin üzerine çıkarak 54,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı 21,7 gelmişken, bir güzel haber de İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye İmalat PMI verisinde gerçekleşti. Ağustos imalat PMI 54,1 olarak gerçekleşti. Temmuz’da bu değer 54 olarak kayıtlara geçmişti.

OCAK AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK BÜYÜME

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta 54,1’e yükselerek imalat sektörünün performansında güçlü iyileşmeye işaret etti ve ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos verilerine göre, takip edilen 10 sektörden biri hariç tamamı ağustosta üretim artışı sağladı.

En güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminde gerçekleşti.

GİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ, TEKSTİL, MAKİNE VE METAL ÜRÜNLER SEKTÖRLERİNDE ÜRETİM BELİRGİN İYİLEŞTİ

Giyim ve deri ürünleri, tekstil, makine ve metal ürünler sektörlerinde de üretim belirgin iyileşmeler gösterdi. Üretimi yavaşlayan tek sektör metalik olmayan mineral ürünler sektörü oldu. Sektörlerin çoğunun yeni siparişlerinde de artış gözlenirken birkaç sektör özellikle ihracatta güçlü performans sergiledi.

“AĞUSTOSTA BÜYÜME ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ AY SÜRDÜRÜLDÜ”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“İmalat sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu birçok güçlüğe rağmen, Türk firmaları müşteri talebindeki iyileşmeye bağlı olarak ağustosta büyümeyi üst üste üçüncü ay sürdürebildi ve satın alma faaliyetleri ile istihdamı artırdı. Özellikle ihracata yönelik çabalar başarı oldu ve yurt dışından alınan yeni siparişler güçlü bir artış kaydetti. Bu nedenle imalatçılar, ürünlerinin müşterilere teslimatı sırasında, nakliye sektörünü etkilemeye devam eden ciddi zorluklarla mücadele etmek durumunda kaldı. Firmaların büyüme potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için yılın geri kalanında bu zorluklardan bazılarının hafiflemeye başlayacağı ümit ediliyor.”

SEKTÖRLER ÜRETİM ARTIŞI SAĞLADI, EN GÜÇLÜ BÜYÜME KARA VE DENİZ TAŞITLARINDA

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos verilerine göre, takip edilen 10 sektörden biri hariç tamamı ağustosta üretim artışı sağlarken, en güçlü büyüme hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminde gerçekleşti.