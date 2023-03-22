Türkiye-Irak yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak yuvarlak masa toplantısı ile ilgili gelişmeleri Twitter adresinden yayınladığı mesajla duyurdu.

Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından birisi Irak.

İki ülke arasındaki dış ticaretin geliştirilebilmesi için Ankara'da bir toplantı düzenlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Al-Sudani’nin teşrifleriyle Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini aktardı.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Bakan Muş, görüşmeyle ilgili "İş Dünyası temsilcilerinin de katılımıyla Irak ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik atılacak adımları değerlendirdik." açıklamasını yaptı.