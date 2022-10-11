Türkiye - İsviçre ticaret hacminin hedefi 5 milyar dolar

Türk ve İsviçreli yetkililer karşılıklı iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'de 300 İsviçreli şirket faaliyet gösteriyor. İsviçreli turistlerin tercih ettiği seyahat rotalarından biri Türkiye. Ayrıca iki ülke arasında nitelikli ürünler konusunda ihracat da sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsviçre Ticaret Odası Derneği, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle İstanbul'da "CEO Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi.

İş birliği fırsatları konuşuldu

Türkiye'deki İsviçreli şirketlerin temsilcileri, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra inovasyon, sürdürülebilirlik ve start-up ekosistemleri açısından iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yatırım projeleri görüşüldü

Açıklamada, yuvarlak masa toplantısının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu bildirdi.

Küresel doğrudan yatırım hacminde önemli bir oyuncu olan İsviçre'nin 2021'de Türkiye'deki yatırım stokunun 5 milyar doları aştığını kaydeden Dağlıoğlu, "Büyükelçi Ruch'un (İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch) ve İsviçre Ticaret Odası'nın destekleriyle ülkemizde yatırımları bulunan İsviçreli iş insanları ile bir araya gelerek mevcut yatırımlarını ve yakın dönemdeki yatırım projelerini görüşme imkanı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İsviçreli iş insanları Türkiye'nin potansiyelinin farkında"

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch da İsviçre'deki önemli ekonomi aktörlerinin, Türkiye'nin uzun vadede sunduğu potansiyelin farkında olduğunu bildirdi.

İsviçreli şirketlerin uluslararası doğrudan yatırımda yılın başından bugüne kadarki dönem dikkate alındığında ilk sırada yer aldığını kaydeden Ruch, "Dünyada inovasyon listelerinde ilk sırayı İsviçre alırken, Türkiye son yıllarda inovasyon faaliyetlerinde dikkat çekici bir program sergiliyor. Önümüzdeki yıllarda iki ekosistemin bir noktada buluşup buluşmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret düzenli bir şekilde artıyor

Türkiye, İsviçre'nin 24'üncü büyük ticaret ortağı olma özelliğini bulundururken, iki ülke arasında ticaret hacmi 2021'de 4,6 milyar dolarlık hacme ulaştı. Ticaret hacminin gelecek dönemde daha da artacağı öngörülürken, 2022'de 5 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

İsviçre'nin Türkiye'ye ihraç ettiği ürünler arasında kimyasallar, ilaçlar, makineler ve saatler yer alıyor. Türkiye ise İsviçre'ye ağırlıklı olarak tekstil, değersiz metaller, taşıtlar ve tarım ürünleri ihraç ediyor.

İsviçreli şirketlerin Türkiye'nin inşaat ve altyapısına katkısı

İsviçreli şirketler, sadece malzeme değil aynı zamanda atıktan enerji üretimi, demir yolları, otoyol inşaatı ve deniz limanı altyapısı gibi alanlarda mühendislik ve inşaat uzmanlığı da sağlayarak küresel ve yerel olarak Türkiye'nin inşaat ve altyapısına katkıda bulunuyor.