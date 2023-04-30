Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talep etti Memurlar yılda iki kez zam alıyor. Temmuz ayında memur maaşları yapılan toplu sözleşme çerçevesinde değerlendirilecek. Memurları temsil eden sendika ise memurlara hayat pahalılığına karşı korumak için ek zam talep etti.

AA

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin toplumun geniş kesimlerine yönelik birtakım teşvik, iyileştirme ve zam kararları aldığına değinen Geylan, şunları kaydetti:

Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler verilirken memurlarımız da ek zam müjdesi beklemektedir. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulmasının olmazsa olmazıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz.

"Refah payı verilerek alım güçleri yükseltilmeli"

Memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesini, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesini beklediklerini aktaran Geylan, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerektiğini ifade etti.

Memurların talepleri

Geylan, memurların taleplerine ilişkin şunları kaydetti: