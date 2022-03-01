Türkiye, karasal rüzgar kapasitesinde Avrupa'da üçüncü

Türkiye, karasal rüzgar kapasitesini geçen yıl sonunda 10 bin 750 megavata taşıyarak Avrupa sıralamasında 2 basamak yükselişle üçüncü oldu.

Yenilebilir enerji yatırımı konusunda Türkiye önemli aşamalar geçiriyor.

WindEurope raporlarına göre, geçen yıl Avrupa'da 14 bin 50 megavat karasal rüzgar enerjisi gücü, sisteme bağlandı. Böylelikle, geçen yıl sonunda Avrupa'da 207 bin 380 megavat karasal rüzgar enerjisi gücüne ulaşıldı.

KARASAL RÜZGAR ENERJİSİNDE EN FAZLA KURULUM İŞVEÇ 'TE

Deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi ise 28 bin megavatı aştı. Bu dönemde karasal rüzgar enerjisi gücünde en çok kurulumu 2 bin 104 megavatla İsveç gerçekleştirdi.

İsveç'i 1.925 megavatla Almanya takip etti. Geçen yıl 1.400 megavat kurulu gücü, sistemine dahil ederek 2016'daki rüzgar enerjisi kurulum rekorunu kıran Türkiye ise Avrupa'da yeni kurulumlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

FRANSA TÜRKİYE'NİN ARDINDAN DÖRDÜNCÜ OLDU

Türkiye'yi 1.192 megavatla Fransa, 1.139 megavatla Rusya takip etti. Türkiye, geçen yıl sonunda ulaştığı 10 bin 750 megavat karasal rüzgar kapasitesiyle önceki yıla göre 2 basamak yükselerek, Avrupa'da kurulu güç sıralamasında da 3. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin 2021'de rüzgar enerjisinden ürettiği elektrik, toplam elektrik üretiminin ortalama yüzde 10'unu karşıladı. Ayrıca, rapora göre Türkiye, dünyanın en yüksek kapasiteli karasal rüzgar türbinlerinin kullanıldığı ülkelerden biri oldu.

"TÜRKİYE'DE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEME YILLAR İÇİNDE DİKKATLE OLUŞTU"

Ülkede 2022-2026 yıllarında en az 6 bin megavat karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünün sisteme dahil edileceği tahmin ediliyor. WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesine yönelik hukuksal düzenleme ve çerçevesini yıllar içinde dikkatle çizdiğini belirterek, "Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi çalışmalarını oldukça başarılı buluyoruz. Türkiye ilginç ve büyüyen bir pazar olmaya devam edecek. Ülkenin ulaştığı kapasitenin hepsi karasal, deniz üstü santrallerinde de aynı başarıyı göstereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.