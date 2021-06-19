Türkiye klasik otomobil şampiyonası Bodrum'da başladı

Klasik otomobil severleri spor tutkusu ile buluşturan ve düzenlendiği bölgelerde turizm potansiyeli yaratan 2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon, Bodrum'da açıldı.

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan sezonun ilk yarışı 2021 Bahar Rallisi'ne, 86 otomobil katıldı. Yapılan kontrollerin ardından araçlar, maviyle yeşilin buluştuğu koylarda yarışıp Ören Mahallesi'ndeki marinaya doğru hareket etti.

BAHAR RALLİSİ'NE, 86 OTOMOBİL KATILDI

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan sezonun ilk yarışı 2021 Bahar Rallisi'ne, 86 otomobil katıldı.

Yapılan kontrollerin ardından araçlar, maviyle yeşilin buluştuğu koylarda yarışıp Ören Mahallesi'ndeki marinaya doğru hareket etti. Katılımcılar, Ören'den sonra yeniden Yalıçiftlik'e dönerek akşam saatlerinde yarışı tamamlayacak.

YARIN FARKLI BİR ETAPTA YARIŞILACAK

Yarın ise 2021 Batı Anadolu Rallisi için direksiyona geçecek katılımcılar, Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar'daki finişe ulaşacak.

ARAÇLARIN BİR KISMI DA GEZİ KATEGORİSİNDE

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, yaptığı açıklamada, şampiyonada yer alan araçlardan bir kısmının yarış, bir kısmının da gezi kategorisinde olduğunu söyledi.

Gezi kategorisinde olan katılımcılar ise deniz ve doğayla iç içe araç kullanmanın keyfini yaşayacaklar.

TURDAKİ EN ESKİ ARAÇ 1958 MODEL

Turdaki en eski otomobilin 1958, en yenisinin de 1991 model olduğunu belirten Berberoğlu, "Bugün toplam 155 kilometre yol kat edeceğiz. Etaplarımız sağlık çalışanlarımız için olacak. Ayrıca Bodrum Devlet Hastanesine de 10 bin liralık bağış yapacağız." diye konuştu.