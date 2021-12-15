Türkiye, kasımda Libya'ya en fazla mücevher ihraç etti

Türkiye, Libya’ya kasım ayında 247 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 11 aylık toplam ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin Libya’ya gerçekleştirdiği 11 aylık ihracatta yaşanan artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 olurken, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87’lik artış görüldü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK), Türkiye’nin Libya'ya kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı.

LİBYA’YA EN ÇOK MÜCEVHER GÖNDERDİK

Libya, kasım ayında Türkiye’den en çok mücevher, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleriyle hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar aldı.

"KASIMDA EN YÜKSEK ARTIŞ GEMİ VE YAT ÜRÜNLERİNDE OLDU"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye’den Libya’ya 36 milyon doları aşkın mücevher, 31 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 29 milyon dolardan fazla kimyevi madde ve mamulleri, 27 milyon dolar seviyesinde de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihraç ettik. İhracattaki en büyük artış yüzde 1.468’lik artış ile gemi ve yat ürünlerinde oldu." ifadelerini kullandı.