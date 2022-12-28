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    Türkiye-Litvanya dış ticaret hacmi arttı

    Türkiye-Litvanya arasındaki dış ticaret hacminin 2022 yılında 1,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
    • 28.12.2022 - 13:05
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    Türkiye-Litvanya dış ticaret hacmi arttı

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt, iki ülke arasındaki ticaret hacmini anlattı.

    Kurt, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Litvanya'ya ihracatının 2021'de 364,5 milyon dolar, 2022'nin ekim sonu itibarıyla 466,6 milyon dolara ulaştığını, yıl sonunda 560 milyon dolar olarak yüzde 54 artış göstermesini beklediklerini kaydetti.

    "İki ülke ticaretinde 2022'de yüzde 60 artış yaşandı"

    Litvanya'ya ihracatın 2022'nin 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdiğini aktaran Kurt, "2022 yılını 560 milyon dolar ihracat ile kapatmayı planlarken, 2023 yılında 700-800 milyon bandında ihracat hedefliyoruz. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bu artışta en büyük kalemin savunma sanayi ve enerji alanında olacağını öngörüyoruz. Bir dünya markası olan, milli gururumuz ve yerli markamız Baykar'ın geliştirdiği İHA ve SİHA'ların da ihracatımız açısından önemli bir yeri olacaktır." dedi.

    Türkiye-Litvanya dış ticaret hacmi arttı #1

    "Baltık Sağlık Turizmi Zirvesi' için start verdik"

    AA'nın haberine göre, 2023'te sağlık turizmi konusunda faaliyetleri artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kurt, "Vilnius'da Litvanya, Letonya, Estonya hedefli olarak 'Baltık Sağlık Turizmi Zirvesi' için start vermiş bulunmaktayız. Şimdiden birçok hastane grubumuz ile ön görüşmeleri yapmış bulunmakta ve Ticaret Bakanlığımız ile bu zirve için koordineli olarak çalışmaktayız. Bakanlığımızın teşviki kapsamında olacak olan bu zirveye hem sağlık kurumlarımızı hem de sağlık turizmi yapan aracı kurumlarımızı bekliyoruz." dedi.


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