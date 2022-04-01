Petrol
102.79
-1.83%
Euro
16.25
0.00%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
912.41
-0.14%
Borsa
2232
-0.04%
Bitcoin
666.047
-3.39%
BTXN Coin
36.00
-2.43%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI 49,4’e geriledi

    İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2022 Raporu ile Türkiye Sektörel PMI raporu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI 49,4’e geriledi

    Türkiye, mart ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sanayi PMI eşek değer olan 50'nin altında bir rakam olan 49,4'e geriledi.

    AÇIKLANAN VERİ EŞİK DEĞERİN ALTINDA

    Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansı göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, martta 49,4’e gerileyerek son 10 ayda ilk kez eşik değer 50'ın altında kaydedildi. Ukrayna’daki savaş müşteri talebini baskılayan unsurlardan biri olurken, fiyat artışları da alıcıları caydırarak üretimi olumsuz etkiledi.

    SAVAŞ, İHRACAT TALEBİNİ GERİLETTİ

    Rusya-Ukrayna savaşı, ihracat talebindeki artışın da ivme kaybetmesine yol açtı. İstihdam artışı da yavaşlayarak 22 aydır süregelen genişleme döneminin en düşük oranında kaydedildi.

    Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI 49,4’e geriledi #1

    HAMMADDE FİYATLARI YÜKSELDİ

    Türk Lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş, ham madde fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonu son beş ayın en düşük seviyesine gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu. Ankete katılan bazı firmalar petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya’da beddua ederek elektrikli scooterların kablolarını kesti
    3. Sayfa

    Antalya’da beddua ederek elektrikli scooterların kablolarını kesti

    Sultangazi’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada
    3. Sayfa

    Sultangazi’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir