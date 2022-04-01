Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI 49,4’e geriledi

İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2022 Raporu ile Türkiye Sektörel PMI raporu açıklandı.

Türkiye, mart ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sanayi PMI eşek değer olan 50'nin altında bir rakam olan 49,4'e geriledi.

AÇIKLANAN VERİ EŞİK DEĞERİN ALTINDA

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansı göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, martta 49,4’e gerileyerek son 10 ayda ilk kez eşik değer 50'ın altında kaydedildi. Ukrayna’daki savaş müşteri talebini baskılayan unsurlardan biri olurken, fiyat artışları da alıcıları caydırarak üretimi olumsuz etkiledi.

SAVAŞ, İHRACAT TALEBİNİ GERİLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşı, ihracat talebindeki artışın da ivme kaybetmesine yol açtı. İstihdam artışı da yavaşlayarak 22 aydır süregelen genişleme döneminin en düşük oranında kaydedildi.

HAMMADDE FİYATLARI YÜKSELDİ

Türk Lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş, ham madde fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonu son beş ayın en düşük seviyesine gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu. Ankete katılan bazı firmalar petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.