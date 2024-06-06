Türkiye Mavi Bayrak’ta dünya üçüncüsü: 16 plajda daha bayrak dalgalanacak Türkiye, Mavi Bayraklı 567 plajı, 27 marinası ve 18 turizm teknesi ile dünyada üçüncü sıradaki konumunu korudu.

AA & Ensonhaber

Türkiye, turizmde denizi ile öne çıkarken, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaz aylarında tercih ettiği plajlar da göz dolduruyor.

Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatın Mavi Bayrak ödülü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mavi Bayrak plajlarımıza çok yakışıyor!” mesajıyla Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini paylaşmıştı.

Jürinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanıyor.

İspanya, Mavi Bayrakta lider

Dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken ikinciliği de Yunanistan elde etti. Türkiye’nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin hedefi birinci olmak

Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak ödüllerinde hedef, birinciliğe oturmak.

Bu yıl Türkiye’nin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle sürdürdükleri çalışmalarla sayıyı her geçen yıl yükseliyor. TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen uluslararası Mavi Bayrak ödüllerine Türkiye’den bu yıl 16 plaj daha layık görüldü.

Türkiye’nin 2023 yılında 551 olan Mavi Bayraklı plaj sayısına bu sene; İstanbul’da 3, Balıkesir’de 3, Aydın’da 3, Antalya’da 2, Muğla’da 2, İzmir’de 1, Çanakkale’de 1, Tekirdağ’da 1, Bursa’da 1, Kırklareli’nde 1 ve Yalova’da da 1 plaj eklendi.

Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak ile Van Mavi Bayrak sayısı değişmeyen iller oldu.

Türkiye'de Antalya, en çok Mavi Bayrak sahibi

Antalya ise 2024 yılında 233 plaj ile Türkiye’nin en çok Mavi Bayrak sahibi şehri olurken Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada yer aldı.

Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ ise İzmir’in ardından sırasıyla en çok Mavi Bayraklı plaja sahip olan iller arasında yer aldı.

1987 yılından bugüne uygulanıyor

Türkiye’de Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliği'nin (AB) 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye’de 1993 yılında uygulanmaya konuldu.

Kuralları var

Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor.

Plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazılarından. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında.

Mavi Bayrak dünyada 50 ülkede uygulanıyor

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, dünyada Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor.