Türkiye, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda hızla ilerliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Azerbaycan'daki Uluslararası Uzay Kongresi'de 2026'da düzenlenecek kongreye Antalya'nın ev sahipliği yapma adayı olduğunu hatırlatarak uzay çalışmalarını anlattı.

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AA

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ilerlerken, uluslararası temaslarda da çalışmalar anlatılmaya devam ediliyor.

Azerbaycan'da düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, basına açıklama yaptı.

IAC'ın dünyanın pek çok ülkesinden uzay profesyonellerini, bilim insanlarını, araştırmacıları ve gençleri bir araya getirdiğini belirten Kacır, 2026'da düzenlenecek kongreye Antalya'nın ev sahipliği yapma adayı olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, Polonya'nın bir şehri ile yarıştıklarını fakat Antalya'nın bu yarışı kazanmasını ümit ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin geçmişte çok büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine savunma sanayi lokomotif oldu"

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uyguladığın, ilk Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük hızla ilerliyor. Bu yolculukta savunma sanayi lokomotif oldu. Şimdi hedefimiz savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak. Uzay da bizim için önemli hedeflerden biri. Uzay alanında çok tecrübeli bir ülkeyiz. Halihazırda görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülkeyiz.

"Türkiye uzayda kendi imkanlarıyla geliştirdiği haberleşme uydularını kullanabilen 10 ülkeden biri olacak"

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin nisanda uzaya gönderildiğine işaret eden Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

Önümüzdeki yıl TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuz uzaya gönderilmiş olacak ve böylece Türkiye uzayda kendi imkanlarıyla geliştirdiği haberleşme uydularını kullanabilen 10 ülkeden biri olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğimiz ilk Türk vatandaşımız ve sonrasında gerçekleştireceğimiz Ay Programı'mız ve diğer uzay teknolojileri projeleriyle Türkiye'mizin bu yolculuğu büyük bir hızla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)