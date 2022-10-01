Türkiye nüfusunun 8 milyondan fazlası yaşlı

Bir ülkenin nüfusunun yaş ortalaması, o ülkenin birçok alandaki politikasının belirlenmesinde önemli bir etken oluyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yüzde 20 arttı.

Doğuyor, yaşıyor ve hayata veda ediyoruz. Yaşlılık da bu yaşamın duraklarından biri. Bu aşamada bazıları daha dinç ve sağlıklı bir süreç yaşarken, bazıları ise bakıma muhtaç olarak yaşamlarını sürdürüyor. Yaşlı sayısı toplumun içindeki dinamikleri etkiliyor.

Türkiye'de ise toplumsal olarak yaşlıların aile içinde bakılması ve saygı gösterilerek mutlu edilmesi öncelikli bir bakış açısı hakim.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydettiği ortaya konuldu.

Yaşlı nüfusu 8 milyon 245 bin 124 kişi



Türkiye'de yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,57 artarak 6 milyon 895 bin 385 kişiden, 8 milyon 245 bin 124 kişiye yükseldi.

Kadınların sayısı daha çok

Cinsiyet açısından bakıldığında 2017'de erkek yaşlıların sayısı 3 milyon 33 bin 433 kişiyken, 2021'de ise 3 milyon 654 bin 709 kişi oldu. Kadın yaşlıların sayısı ise 2017'de 3 milyon 861 bin 952 kişiyken, 2021'de ise 4 milyon 590 bin 415 kişi olarak kayıtlara geçti.

Yaşlıların bağımlılık durumu

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının 5 yılda sürekli arttığı görüldü. 2017'de yüzde 12,6 olan bu oran, 2018'de yüzde 12,9, 2019'da yüzde 13,4, 2020'de yüzde 14,1 ve 2021'de yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Dünyanın yaşlı nüfusu: 764 milyon kişi

Dünya nüfusu, 2021'de 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 olarak tespit edilirken, bu kişilerin yüzde 9,8'ine denk gelen 764 milyon 321 bin 142 kişi "yaşlı nüfus" olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Dünya yaşlı sayısında ilk sırada Çin var

Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 183 milyon 919 bin 14 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 95 milyon 829 bin 843 kişiyle Hindistan ve 57 milyon 842 bin 422 kişiyle ABD izledi.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke: Monako, Japonya ve İtalya

Söz konusu yılda, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise Monako, Japonya ve İtalya oldu.