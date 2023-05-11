Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u kentlerde yaşıyor TÜİK, 2022 yılına ait "Kent-Kır Nüfus İstatistiklerini" yayınladı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nüfusun ikametini ortaya koyan bir çalışmayı gözler önüne serdi.

Nüfusumuzun yüzde 67,9'unu yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenler oluşturdu.

Ülkemiz toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşıyor.

Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'inin ikamet ettiği görüldü.

Kentlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3’ü kadın

Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.

Yaşlı nüfusun yüzde 30,1'i kırsalda

Yaşlı nüfusun yüzde 30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.

Yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla olduğu il İstanbul oldu.

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerdeki nüfusun oranının en fazla olduğu il Artvin oldu.

Kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla olduğu il Ardahan oldu.