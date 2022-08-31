Türkiye OECD'nin en fazla büyüyen ikinci ülkesi oldu

Türkiye OECD'nin en fazla büyüyen ikinci ülkesi oldu

Bugün TÜİK, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye, Slovenya'nın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci çeyrekte ilk sırayı yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya, ikinci sırayı da yüzde 7,6 ile Türkiye aldı.

Türkiye, verileri açıklanan G20 ülkeleri arasında da yine ikinci sırada yer aldı.

Türkiye 5 çeyrektir dengeli büyüyor

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye yüzde 7,6 büyüme ile 5 çeyrektir devam eden dengeli büyüme performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

OECD ülkelerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Slovenya, en çok büyüyen OECD ülkesi oldu

Slovenya, ikinci çeyrekte yüzde 8,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İsrail'de yüzde 7,4, Portekiz'de yüzde 6,9, Macaristan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,3 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 5,6 ile Şili, yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,3 ile Kosta Rika, yüzde 4,8 ile Kanada ve yüzde 4,7 ile Avusturya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte İtalya yüzde 4,6, Polonya yüzde 4,5, Danimarka yüzde 4,4 ve İsveç yüzde 4,2 büyüdü.