Türkiye-Özbekistan ikili ticareti 3,2 milyar doları aştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan iş birliği toplantısında, ikili ticaretin 3,2 milyar doları aştığını bildirdi.

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Türkiye-Özbekistan iş birliği toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülkenin karşılıklı yatırımların ve ticaretin artılacağını belirterek yeni ticaret hedefinin Cumhurbaşkanları tarafından yeniden belirleneceğine dikkati çekti.

Cevdet Yılmaz'ın toplantıdaki açıklamaları şöyle oldu:

Özbekistan'la kazan kazan ilkesinde ticaret ve çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Biz yöneticiler olarak ticaretin gelişmesine ortam hazırlıyoruz; bunu geliştirecek olan iş çevreleri yani sizsiniz. Biz de sizin gayretlerinizle bu konudaki çalışmaların artacağına inanıyoruz.

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