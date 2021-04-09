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    Türkiye Petrolleri yerlilik için Ar-Ge projesi çağrısı yaptı

    Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, petrol ve doğalgaz üretimlerinde kullanılmak üzere "Drivehead" tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi çağrı açtı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 09:13
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    Türkiye Petrolleri yerlilik için Ar-Ge projesi çağrısı yaptı

    Türkiye'de her alanda yerlileşme ve millileşme çalışmaları farklı açılardan devam ediyor.

    Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nün, Ar-Ge proje çağrısıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Buna göre, petrol ve doğalgaz üretimlerinde kullanılmak üzere uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir "Drivehead" tasarımı yapılması planlanıyor.

    Ayrıca, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir yerli tasarımın, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

    Türkiye Petrolleri yerlilik için Ar-Ge projesi çağrısı yaptı #1

    BATMAN VE ADIYAMAN SAHALARI İÇİN

    İmal edilecek prototip cihazlar Batman ve Adıyaman sahaları için kullanılacak. Tasarım, prototip imalatı, fabrika testi için 8 ay, saha testi için 6 ay süre tanınacak.

    BAŞVURU SÜRESİ

    Proje için son başvuru süresi 10 Mayıs 2021 saat 17.30 olarak belirlendi. Projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

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