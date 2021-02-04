Türkiye, plastik üretiminde Avrupa'da ikinci sırada

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Plastikçiler OSB, kendi alanını büyüterek Türkiye'nin plastik üretimde Avrupa'da lider olmasını istiyor.

Günlük yaşamın hemen hemen her alanında kullanılan plastiğin üretiminde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Bu konura geniş hacme sahip Kocaeli'deki Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), yüzde 99 doluluk oranıyla hız kesmeden üretime devam ediyor.

“OSB'Yİ 5 MİLYON METREKARE ALANA YAYABİLİRSEK O ZAMAN AVRUPA'DA BİRİNCİ OLURUZ”

GEPOSB'un başkanı Dursun Çetin, hedeflerine ulaşabilmek için GEPOSB'un alanının 5 milyon metrekareye çıkarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teklif sunmaya hazırlandıklarını iletti.

Türkiye'nin plastik üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu belirten Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çetin, “Avrupa'da birinci hale gelebilmek için Gebze'deki Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nin alanının büyütülmesi lazım. Hatta ortak Organize Sanayi Bölgesi bile kurulabilir yine Gebze içerisinde. Ama uzak bölgelerde bu iş olmaz, zor. Çünkü bütün altyapı burada. Plastik üretimindeki girdiler çok fazla, makine, ekipman, robot, hammadde, kalıp, bunlar diğer üretim şekilleri gibi değil.

"METROPOLE YAKIN OLMAK LAZIM"

O yüzden büyükşehre ve büyük metropollere yakın olması lazım. Önümüzdeki dönemde genişleme alanı veya yeni bir OSB kurulmasıyla ilgili alan proje hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunacağız. Şu anda burası yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare alana sahip.” dedi.