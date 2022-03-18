Türkiye, rüzgar enerjisinde yeni yatırım fırsatları sunuyor

Türkiye yenilenebilir enerji yatırımları konusunda dünyada ses getiren çalışmalarını yürütürken bir yandan da bu konuda yatırımcılara cazip gelen imkanlara sahip ülke konumunda.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson, Türkiye'nin 10 bin gigavat üzerindeki karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü ve bu alandaki üretimiyle sektör açısından değerli bir ülke olduğunu belirtti.

"AVRUPA İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞI"

Giles Dickson, "Rüzgar enerjisi ekipman ithalatını çeşitlendirmek isteyen Avrupa için Türkiye önemli bir ticaret ortağı olarak görülüyor. Türkiye'nin kıyı şeritlerindeki rüzgar potansiyelini kullanması ve deniz üstü (offshore) rüzgar kapasitesini canlandırması yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturacak ve istihdam için yeni kapılar açacaktır." dedi.