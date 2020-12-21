Türkiye Sigorta Birliği'nden, Azerbaycan sigorta sektörüne destek

Türkiye Sigorta Birliği ve Azerbaycan Sigortacılar Derneği arasında mutabakat imzalandı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ile deneyimler paylaşılacak.

Bu destek kapsamında iki ülkeden uzmanların katılımıyla online konferanslar düzenlenecek ve personel değişimi yapılacak.

Azerbaycan, sigorta pazarında yeni bir ürün stratejisi şekillendirmede Türkiye'nin deneyimini kullanma ve Türkiye'nin reasürans deneyimini Azerbaycan'da uygulamak için çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yapılan mutabakatla, Türkiye'nin sigortacılık alanında iki asra yaklaşan tecrübe ve birikiminin kardeş ülke Azerbaycan'da sigortacılığın gelişmesi için kullanılacağını belirtti.

“İŞ BİRLİKLERİMİZİ TÜM TÜRK COĞRAFYASINA GENİŞLETECEĞİZ”

Benli, konu ile ilgili olarak "Kökleri Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızdaki Türk Cumhuriyeti ülkelerinde ekonomik büyüme dikkati çekiyor. Bunu daha da sağlıklı ve istikrarlı hale getirmenin yolu ise güçlü bir sigorta sektörü inşa etmekten geçiyor. Bu nedenle Azerbaycan'la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

TÜRK DÜNYASI ORTAK SİGORTA FORUMU OLUŞTURULACAK

Verilen bilgiye göre, Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan söz konusu mutabakat ile ikili iş birliği ve ortak faaliyetler çerçevesinde uygulanacak projelerden biri de iki kurumun inisiyatif ve organizasyonunda pandemi sonrası dönemde Türk dünyasına yönelik ortak bir sigorta forumunun hayata geçirilmesi olacak.