Türkiye Sigorta, insan kaynakları ödülleri almaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Sigorta, insan kaynakları alanındaki başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, “Şirket kültürümüzün başarısı; teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve çalışan deneyimini güçlendiren uygulamalarımız üzerine inşa ediliyor.” açıklamasını yaptı.

BEST PEOPLE & CULTURE LEADERS 2025’TE GOLD ÖDÜL

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, insan ve kültür uygulamalarının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını analiz ederek bu alandaki en başarılı liderleri belirlemeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan Best People & Culture Leaders 2025’te Gold ödül almaya hak kazandı.

“EN ETKİN 50 CHRO” LİSTESİNDE YER ALINDI

Başar aynı zamanda, bu yıl DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen “En Etkin 50 CHRO” listesinde yer aldı.

“LEADER OF DİSTİNCTİON” VE “CHRO OF THE YEAR MİD MARKETS” ÖDÜLLERİ

İK profesyonellerinin her gün yaptığı hayati çalışmaları ödüllendiren yıllık bir takdir programı HRO Today Derneği tarafından düzenlenen 2025 CHRO of the Year Awards kapsamında “Leader of Distinction” ve “CHRO of The Year Mid Markets” ödüllerini de kazandı.

"İNSAN KAYNAKLARI ALANINDAKİ BAŞARILARIMIZI ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Dr. Doğan Başar, ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: