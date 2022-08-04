Türkiye sigorta sektörünün büyüklüğü 400 milyar lirayı aştı

Türkiye'de sigorta sektörünün büyüklüğü, yaşanan gelişmelerin ışığında artmaya devam ediyor.

Hizmet ağı olarak faaliyetlerini yürüten KPMG'nin yayınladığı geçen yıla ait “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre sigorta sektörü, 400 milyar lira sınırını aştı.

Hayat sigortası primlerinde düşüş var

Rapora göre, küresel çapta 2019 yılına göre 2020'de hayat dışı sigorta primleri yüzde 2,8 artarak 3,40 milyar dolardan 3,49 milyara ulaşmasına karşın hayat sigortası primleri yüzde 3,1 azalarak 2,80 milyar dolara geriledi.

Gelirler daralınca hayat sigortasına ilgi azaldı

Hayat dışı ve hayat sigortalarında yaşanan bu değişimler sonucu dünya sigorta sektörü prim üretimi, 2020 yılında stabil bir yol izleyerek 6,29 milyar dolar seviyesinde kaldı. Hayat sigortası primlerindeki bu düşüş, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılara bağlı olarak iş gücü piyasasındaki daralma nedeniyle hanehalkı gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Prim hacmi pazarında ABD açık ara önde

Ülkeler bazında toplam prim hacmi pazar paylarına bakıldığında ise 2019 yılında olduğu gibi 2020'de de ABD'nin açık ara önde olduğu ve giderek pazar payını artırarak liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Küresel sağlık sigortalarında, ABD ekonomisindeki büyüme ve istikrarlı gelişmiş pazar talebinin etkisiyle 2021'deki yüzde 3,7 büyümeden sonra 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 4,1 büyüme bekleniyor.

Türkiye sigorta sektörü yüksek büyüme potansiyelini koruyor

Rapor kapsamında, global sigorta sıralamasında Türkiye'ye bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında pazar payını aynı oranda koruduğu görülüyor. 2021 sonu itibarıyla 400 milyar lira sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor.

Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33'ün ve 2020 yılındaki yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, Türkiye sigorta sektörü, 2021'de brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artırdı, toplam hacmi 96,3 milyara ulaştı. Bu miktarın 2022 itibarıyla 100 milyar lirayı aşması bekleniyor. Genel toplamda artış eğiliminde olan sigorta sektöründe hayat sigortası primleri yüzde 1'lik düşüş gösterdi. Hayat dışı sigorta primleri, son 3 yılda yüzde 20 seviyesinde stabil bir büyüme gösterdikten sonra bu yıl yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleştirdi.