Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar gelir elde etti

Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar gelir elde etti

Türkiye'den 8 aylık dönemde, 81 ülkeye, 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç edilerek, 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı.

Su ürünlerine yurt dışı piyasalardaki ilgi, ihracat rakamlarına ve her yıl ihracat yapılan ülkelerin sayısının artmasına yansıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre; Türkiye, ocak-ağustos döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç etti.

EN ÇOK SU ÜRÜNÜNÜ HOLLANDA, İTALYA VE RUSYA ALDI

Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Yılın 8 aylık döneminde Hollanda'ya 87 milyon 91 bin 789, İtalya'ya 83 milyon 615 bin 774 ve Rusya'ya 67 milyon 127 bin 210 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Böylece söz konusu dönemde su ürünleri ihracatından toplamda 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı.

SU ÜRÜNÜ SATILAN ÜLKELERE YENİLERİ KATILDI

Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını dile getirdi.

“BALIK İHRACATI DAHA DA ARTACAK”

Kobya, 1 Eylül'de başlayan 2020/21 su ürünleri avlanma sezonunun çok verimli olacağını umduklarına işaret ederek, buna bağlı olarak balık ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağını kaydetti.