Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi açıklandı Şubat ayında cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon ABD doları açık kaydetti.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin ödemelere dengesini paylaştı.

Şubat ayında cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 401 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 652 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 240 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon ABD doları net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 80 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 272 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 222 milyon ABD doları net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon ABD doları ve 338 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 677 milyon ABD doları net azalış oldu.

Beklenti 8,18 milyar dolar açıktı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.