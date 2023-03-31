Türkiye şubatta 18 milyar 635 milyon dolarlık ihracat yaptı Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

AA

Şubat ayı dış ticaret istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sayfasında yer aldı.

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalatı yüzde 10,1 yükselişle 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı arttı

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 12 milyar 79 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı oranı geriledi

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2022'de yüzde 71,4 iken geçen ay yüzde 60,7'ye geriledi.

Ocak-şubat dönemi

İhracat, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artışla 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-şubat döneminde yüzde 44,1 artışla 26 milyar 328 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2022 döneminde yüzde 67,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 59,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 7,9 azalarak 19 milyar 15 milyon dolardan 17 milyar 520 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,5 artarak 19 milyar 690 milyon dolardan 19 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubat ayında 2 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 azalarak 37 milyar 502 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Şubat'ta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 697 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 119 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 86 milyon dolarla ABD, 1 milyar 13 milyon dolarla Rusya ve 851 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Şubat'ta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Rusya ithalatta lider

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Şubat'ta bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 214 milyon dolar oldu. Rusya'yı 3 milyar 526 milyon dolarla İsviçre, 3 milyar 103 milyon dolarla Çin, 2 milyar 80 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 163 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre şubatta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 17 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 artışla 28 milyar 905 milyon dolar oldu.

Şubat'ta dış ticaret açığı yüzde 53,4 artarak 7 milyar 723 milyon dolardan 11 milyar 847 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2022'de yüzde 70,8 iken geçen ay yüzde 59'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 azalarak 34 milyar 584 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 14 artışla 60 milyar 747 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,2 artarak 17 milyar 894 milyon dolardan 26 milyar 163 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2022 döneminde yüzde 66,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 56,9'a geriledi.