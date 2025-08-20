Türkiye, Suriye'nin en büyük ticaret ortağı

Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirildi, söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin uyguladığı ithalat sınırlaması hakkında açıklama şöyle oldu:

Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirilmiş olup, söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır.

Söz konusu karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir.

TÜRKİYE SURİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır.

MUTABAKAT ZAPTI İMZA ALTINA ALINDI

Suriye ile ikili ticaretimizin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları ve faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret dolayısıyla ikili heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiş, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı dahil 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alınmıştır.

ŞAM ULUSLARARASI TİCARET FUARI’NA 100 TÜRK FİRMASI KATILIYOR