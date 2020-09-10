Türkiye, Tuna-1'deki doğalgaz sondajını gelecek ay tamamlayacak

ABD basını, gelecek ay Tuna-1 lokasyonunda hedeflenen derinliğe ulaşılacağını yazdı.

Türkiye, geçtiğimiz ay Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.

Ülke tarihinin en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçen çalışmayla ilgili Bloomberg, Türkiye'nin, Tuna-1 lokasyonundaki sondaj faaliyetlerini ekim ayında tamamlayacağını yazdı.

EKİM AYINDA HEDEFLENEN DERİNLİĞE ULAŞILACAK

Üst düzey bir Türk enerji yetkilisine dayandırılan haberde, Karadeniz'deki tarihi gaz keşfinin tam potansiyelinin önümüzdeki ay elde edilmesinin beklendiği, sondaj derinliğinin 4 bin 500 metreye kadar ulaşacağı kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Keşfedilen gazda üretim zirveye ulaştığında ülkenin bu alandaki ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanacağı aktarıldı.

Doğalgaz rezervinin bulunmasının, yılda 50 milyar metreküp ithal gazın tüketildiği Türkiye'de kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

İKİ KUYU DAHA AÇILACAK

Söz konusu yetkiliye göre, Türkiye Petrolleri, Sakarya gaz sahasında iki kuyu daha açmayı planlıyor.

Öte yandan haberde, doğalgazın bu yıl şimdiye kadar ülkenin elektrik üretiminin sadece beşte birini oluşturduğu ifade edildi.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk ViDEO