Türkiye-Tunus arasındaki yatırım ve iş fırsatları konuşuldu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı'na katıldı. İş forumunda Tunus ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere yön vermek amaçlanıyor.

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Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Ep. Guezzah ile Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirildiğini ifade etti.

Forum kapsamında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve özellikle yeni yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi noktasında yapılacak iş birliklerinin ele alındığını belirten Bolat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Türkiye ve Tunus’un ekonomik potansiyelleri, eğitimli ve genç iş güçleri, güçlü bölgesel entegrasyonları ve ticari ortaklıkları, iki ülke firmaları için karşılıklı büyük fırsatlar sunuyor.

"Afrika ve Asya pazarlarına yönelik ortak projeler ortaya çıkacak"